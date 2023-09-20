Алиев назвал Блинкену условия для прекращения операции в Карабахе

Алиев: операция в Карабахе остановится, когда армянские военные сложат оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Баку остановит «антитеррористические мероприятия» в Карабахе, когда армянские войска сложат оружие. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Глава государства заявил, что если они (ВС Армении) сложат оружие и сдадутся, то тогда антитеррористические мероприятия будут остановлены», - передает пресс-служба азербайджанского президента.

Алиев также заявил, что во время операции азербайджанские войска намерены выводить из строя только легитимные военные цели, а объекты гражданской инфраструктуры и гражданские лица целями не являются.

Как писал сайт KP.RU, Блинкен пообщался и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе состоявшегося диалога они отметили недопустимость применения силы, а также пришли к выводу об использовании международных механизмов для деэскалации ситуации.