Компания Маска открыла набор добровольцев для вживления имплантов в мозг Фото: REUTERS

Американская компания Neuralink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, начала набор добровольцев для проведения клинических испытаний по имплантации чипов в мозг. Об этом фирма сообщила на своем сайте.

«Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях!» - сказано в заявлении.

Принять участие в испытании этого беспроводного интерфейса «мозг - компьютер» (BCI) могут люди с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга, а также боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Проект по внедрению имплантов в мозг предполагает, что они помогут парализованным встать на ноги, а слепым вернуть зрение. В компании заявляют, что парализованные люди имеют шанс управлять внешними устройствами при помощи своих мыслей.

Напомним, в 2020 году Маск публично сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг свиньи, а в мае этого года компания Илона Маска Neuralink получила от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение тестировать чипы на людях.