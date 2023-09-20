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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:58

Антивирус Dr.Web лишился сертификата соответствия

Осталось только два антивируса с действующим сертификатом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Антивирус Dr.Web лишился сертификата соответствия

Антивирус Dr.Web лишился сертификата соответствия

Фото: REUTERS

Сертификат антивируса Dr.Web от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), действующий с 27 января 2016 года, приостановлен 8 сентября 2023 года. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации.

«Действие сертификата соответствия приостановлено 8 сентября 2023 года», - сказано в сообщении ведомства.

Сертификат ФСТЭК является одним из важных подтверждений безопасности программного обеспечения, а в особенности, когда речь идет о госорганизациях и компаниях с госучастием. На данный момент в России разрешения остаются только у двух компаний - «Лаборатория Касперского» и «Код безопасности».