Антивирус Dr.Web лишился сертификата соответствия Фото: REUTERS

Сертификат антивируса Dr.Web от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), действующий с 27 января 2016 года, приостановлен 8 сентября 2023 года. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации.

«Действие сертификата соответствия приостановлено 8 сентября 2023 года», - сказано в сообщении ведомства.

Сертификат ФСТЭК является одним из важных подтверждений безопасности программного обеспечения, а в особенности, когда речь идет о госорганизациях и компаниях с госучастием. На данный момент в России разрешения остаются только у двух компаний - «Лаборатория Касперского» и «Код безопасности».