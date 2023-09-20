Глава МИД Армении призвал запустить механизмы ОБСЕ в ситуации с Карабахом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу в Нью-Йорке с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. На ней он призвал срочно запустить механизмы организации, чтобы прекратить конфликт в Нагорном Карабахе.

В сообщении МИД Армении уточняется, что в ходе встречи обсуждались наиболее серьезные вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, возникшие в результате произошедшего в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября.

«Министр иностранных дел Арарат Мирзоян подчеркнул важность срочного запуска соответствующих механизмов ОБСЕ», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием распустить власти региона и расформировать вооруженные формирования Армении в Карабахском районе.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет, а также обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

Сайт KP.RU писал о том, кому выгодно обострение ситуации в Нагорном Карабахе и дойдет ли до большой войны.

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