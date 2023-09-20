ЦБ: страны Африки сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июле текущего года страны Африки стали реже платить за поставки товаров в рублях. Об этом говорит статистика Центробанка РФ.

Согласно представленным данным, доля «дружественных валют» составляет 78,8%, что стало наибольшим показателем начиная с наблюдений - с января 2021 года. Однако доля рубля в данных расчетах на протяжении текущего года сокращалась, опустившись до 12,7%. Тем не мене, упала и доля «недружественных валют», то есть доллар и евро - до 8,5%.

Отмечается, что наибольшим спросом как расчетное средство для торговли с Россией в Африке российская валюта пользовался в феврале этого года, когда доля рубля составляла 82,4%.

«Освобождающееся место недружественных стран, которые не хотят с нами работать, занимается государствами, готовыми с нами сотрудничать, в том числе странами Африки», - приводит РБК комментарий врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

Напомним, ранее исполнительный вице-президент Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) Джордж Эломби заявил, что объем торговли стран Африки с Россией удвоится к 2026 году, указав на импульс от форума Россия – Африка, который, по его словам, позволит увеличить торговлю.