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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:11

Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Депутат Метелев: суд поддержал проект об уголовной ответственности за треш-стримы
Екатерина КОСОБОКОВА
Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Верховный суд РФ поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Российской Федерации поддержал законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности для треш-стримеров. Об этом в среду, 20 сентября, рассказал депутат Госдумы Артем Метелев.

«Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По данным Метелева, ожидается, что в ближайшее время свое мнение относительно законопроекта выразит федеральный кабмин, после чего инициатива будет внесена на рассмотрение Госдумы.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в ведомство на согласование поступил проект закона, направленный на введение ответственности за треш-стримы. По его словам, в Следственном комитете поддерживают такую инициативу. При этом, по мнению Бастрыкина, борьба с негативным контентом должна быть как с создателями, так и с потребителями данной продукции.