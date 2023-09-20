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НовостиЭкономика20 сентября 2023 7:15

В Тюмени будут выпускать высокотехнологичное нефтегазовое оборудование

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил во время торжественной церемонии закладки первого камня на строительстве производственного комплекса компании «Технологии ОФС», что власти региона строго соблюдают все договоренности с инвесторами
Фото: gubernator.admtyumen.ru

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«В регионе идет системная работа по созданию устойчивого и комфортного инвестиционного климата. Поэтому компании, которые уже успешно реализовали инвестпроекты в Тюменской области, чувствуют новые возможности. Мы приложим все усилия, чтобы оказать максимальное содействие компании в строительстве предприятия», – сказал Александр Моор.

На строительство завода по выпуску высокотехнологичного нефтегазового оборудования, которое пользуется спросом на рынке, будет направлено 3 млрд рублей. Уникальное, не имеющее аналогов в России производство, планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году

Президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев пояснил, что на предприятии будет создано свыше ста рабочих мест.

«Мы планируем усилить технологическую независимость нашей страны в сфере бурения и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов с глубин, превышающих пять-шесть километров. Для этого необходимо высокотехнологичное буровое оборудование, в том числе роторные управляемые системы», – добавил Давид Гаджимирзаев.

Губернатор в свою очередь напомнил, что Тюмень и Тюменская область по-прежнему сохраняет статус базового региона для развития нефтегазового сектора промышленности и сервиса.

«Это сигнал для других компаний, что в нашем регионе можно реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере, получая поддержку органов власти», – подчеркнул Александр Моор.