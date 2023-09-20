В Тюмени будут выпускать высокотехнологичное нефтегазовое оборудование

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«В регионе идет системная работа по созданию устойчивого и комфортного инвестиционного климата. Поэтому компании, которые уже успешно реализовали инвестпроекты в Тюменской области, чувствуют новые возможности. Мы приложим все усилия, чтобы оказать максимальное содействие компании в строительстве предприятия», – сказал Александр Моор.

На строительство завода по выпуску высокотехнологичного нефтегазового оборудования, которое пользуется спросом на рынке, будет направлено 3 млрд рублей. Уникальное, не имеющее аналогов в России производство, планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году

Президент компании «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев пояснил, что на предприятии будет создано свыше ста рабочих мест.

«Мы планируем усилить технологическую независимость нашей страны в сфере бурения и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов с глубин, превышающих пять-шесть километров. Для этого необходимо высокотехнологичное буровое оборудование, в том числе роторные управляемые системы», – добавил Давид Гаджимирзаев.

Губернатор в свою очередь напомнил, что Тюмень и Тюменская область по-прежнему сохраняет статус базового региона для развития нефтегазового сектора промышленности и сервиса.

«Это сигнал для других компаний, что в нашем регионе можно реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере, получая поддержку органов власти», – подчеркнул Александр Моор.