Взрыв произошел на торговом судне в Черном море

Взрыв прогремел на торговом судне под флагом Того в Черном море около дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Как заявил глава районной администрации порта Тулча Дан Иким, все 12 членов экипажа доставили в порт Сулина по приказу капитана судна. На данный момент моряки проходят медицинское обследование.

«Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», - сказал глава районной администрации порта.

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, следовавший из России сухогруз New Legend под флагом Гонконга столкнулся с контейнеровозом Elbsun недалеко от Стамбула. Как сообщалось, никто не пострадал.