Newsweek: у России и Китая больше влияния в Генассамблее ООН, чем у США Фото: REUTERS

Россия и Китай обладают большим влиянием в Генеральной ассамблее ООН, чем США. К таким выводам пришло издание Newsweek, проанализировав итоги голосования на сессиях ассамблеи за последние 30 лет.

«Изучены данные голосований на ГА ООН и рассмотрено более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 годы, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86% случаев», - проинформировало издание.

Журналисты добавляют, что Россия и Китай получили поддержку широких слоев международного сообщества, особенно государств Глобального Юга. Помимо этого, авторитет Москве и Пекину добавляет членство в БРИКС, ШОС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.

Newsweek поясняет, что РФ и КНД оказывает существенное влияние на внешнюю политику стран, которые состоят в данных объединениях. Так, многие из них «молча» выступают в поддержку России в вопросе санкций США и Европы.

Кроме того, по данным издания, участники Североатлантического альянса в последнее время перестали безоговорочно поддерживать Соединенные Штаты.

Ранее издание Global Times сообщило, что самый худший кошмар для США - это альянс между Россией и Китаем. Если Москва и Пекин будут действовать сообща, для Вашингтона это будет сложнейшим геополитическим вызовом за всю историю, но зато стабилизирует напряженную ситуацию в мире.

Обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци, в свою очередь, заявил, что после принятия новых стран в состав БРИКС объединение во главе с Россией сможет изменить мировой порядок.