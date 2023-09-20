Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле Мардакерта в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные о том, что был обстрелян город Мардакерт в Нагорном Карабахе.

«Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле нашими вооруженными силами населенного пункта Агдере (азербайджанское название Мардакерт – прим. ред.), не соответствует действительности», - сказано в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайждана добавили, что «категорически» опровергают такие данные.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием распустить власти региона и расформировать вооруженные формирования Армении в Карабахском районе.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Карабахе нет, а также обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в регионе.

МИД России призвал немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. В ведомстве напомнили о комплексе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения проблемы, и призвали безотлагательно вернуться к выполнению всех его пунктов.