Президент Карабаха заявил о готовности к шагам для защиты мирного населения Фото: REUTERS

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о своей готовности принять шаги, «направленные на обеспечение физической безопасности мирного населения» этого региона.

Как передает агентство Арменпресс, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян провел заседание Совета безопасности, по итогам которого заявил об отсутствии «практических шагов» со стороны международного сообщества, из-за чего в регионе «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения».

Напомним, днем ранее, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, требуя распустить власти республики и вооруженные формирования Армении в регионе.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Нагорном Карабахе нет, и обвинил Баку в попытках взять под контроль населенные пункты в регионе.

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