Премьер Польши пригрозил ответом, если Украина будет накалять конфликт
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Киев о том, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу украинских товаров.
«Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши», - заявил глава польского правительства.
Напомним, Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели на национальном уровне эмбарго на поставки украинского зерна, заявляя о возможности расширить список для запрета. В ответ Киев заявил о запрете импорт ряда товаров Варшавы и Будапешта.
Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, комментируя такое решение, сообщил, что Польша может прекратить поддержку Киева. Польский президент Анджей Дуда заявил об опасности Украины, сравнив ее с утопающим, который может утонуть вместе со своими спасателями.
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