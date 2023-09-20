Премьер Польши пригрозил ответом, если Украина будет накалять конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил Киев о том, что Варшава может расширить список запрещенных к ввозу украинских товаров.

«Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши», - заявил глава польского правительства.

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали ранее, ввели на национальном уровне эмбарго на поставки украинского зерна, заявляя о возможности расширить список для запрета. В ответ Киев заявил о запрете импорт ряда товаров Варшавы и Будапешта.

Министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, комментируя такое решение, сообщил, что Польша может прекратить поддержку Киева. Польский президент Анджей Дуда заявил об опасности Украины, сравнив ее с утопающим, который может утонуть вместе со своими спасателями.

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