В Кремле прокомментировали будущий визит Путина в Китай

Песков заявил, что анонсированный на октябрь визит Путина в Китай готовится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 20 сентября, сообщил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Он уточнил, что о сроках мероприятия своевременно проинформируют.

«Визит готовится. Мы сообщим своевременно», - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее сообщил, что президент России планирует в октябре посетить Пекин и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он уточнил, что планируется участие Путина в мероприятиях международного форума «Один пояс - один путь» в Пекине.

Ранее заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь заявил, что в ходе визита Путина в Китай будут подписаны совместные документы, над которыми сейчас упорно работают Москва и Пекин.