Буллинг, насекомые и дырявая крыша: какие школы Оренбурга попали в рейтинг худших

Составлен рейтинг худших школ Оренбурга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Редакция 56orb.ru составила рейтинг худших школ Оренбурга. Он основан исключительно на оценках в онлайн-сервисах. В редакции отмечают, что рейтинг может оказаться необъективным, но в целом по городу ниже всех оцениваются следующие школы: СОШ №23, СОШ №18, СОШ №71, СОШ №68, СОШ №25.

Рейтинг школы №23 на улице Просторной, 4 достаточно низкий - 3,8 баллов. Много отрицательных отзывов. По словам анонимного пользователя, у учителей предвзятое мнение к детям, а оценки зависят от их настроения и личных предпочтений. Ранее Анюта Л. уже возмущалась по поводу преподавательского состава, который «оставляет желать лучшего».

Рейтинг школы №18 на улице Промышленной - 3,4 балла. На сервисе также достаточно много отрицательных отзывов. Комментатор Альбина утверждает, что это самая ужасная школа областного центра. Здесь постоянные поборы, слабый педагогический состав и плохой внешний вид учреждения. Оренбурженка Замира осталась недовольна едой и обратила внимание на разваливающийся бассейн.

Школа №71 на Джангильдина имеет рейтинг 3,8 баллов. Пользователь с ником Bleizer8898 совсем недавно написал, что в школьной еде попадались насекомые. Другой оренбуржец отметил, что в школе не следят за дисциплиной, «старшеклассники курят в туалете, процветает воровство». Также школа нуждается в капитальном ремонте.

— Еда в столовой плохая, учителя кричат на детей, учителя по предметам меняются со скоростью света, туалеты в ужасном состоянии, — рассказал комментатор с ником Super Soundtracks333.

Школа №68 на улице Ноябрьской получила оценку в 3,9 баллов. Совсем недавно был опубликован комментарий о том, что в школе протекает крыша, а со стен отваливается штукатурка.

- Еда в столовой холодная, невкусная, — рассказал пользователь с ником mylenee.

Но есть и хорошие отзывы - упоминания о разных секциях, например, на базе учреждения работает музыкальный кружок.

Рейтинг школы № 25 на улице Туркестанской 6А - 3,4 балла. Большинство отзывов - отрицательные. Один из родителей написал, что в учебном заведении процветает травля детей со стороны сверстников. Также жители жалуются на ремонт и разбитую спортивную площадку.