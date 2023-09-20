Песков: Путин в среду встретится с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге

Путин в среду встретится с главой МИД Китая Ван И в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин в среду, 20 сентября, проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится с визитом в России.

«Сегодня Путин примет находящегося с визитом в РФ Ван И - министра иностранных дел Китая», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что у Ван И уже прошли «плодотворные» переговоры с секретарем совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым. Официальный представитель Кремля уточнил, что Путин примет министра иностранных дел КНР в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Сайт KP.RU писал о переговорах Ван И и Сергея Лаврова в России. Глава российского МИД отметил, что такая встреча обеспечит результат, который пойдет на пользу всему мировому сообществу.

Глава дипведомства КНР пробудет в России до 21 сентября для того, чтобы принять участие в 18-ом раунде российско-китайских консультаций по совместной стратегической безопасности.