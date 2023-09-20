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НовостиВ мире20 сентября 2023 9:34

Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации военной части в Карабахе

По данным ведомства, военная часть была расположена в районе населенного пункта Тепекенд
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации военной части в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации военной части в Карабахе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана нейтрализовали военную часть в Нагорном Карабахе. Такое заявление в среду, 20 сентября, сделал представитель Министерства обороны Азербаджана Анар Эйвазов.

«В рамках антитеррористических мероприятий военная часть, расположенная в районе населенного пункта Тепекенд, полностью нейтрализована», - сказано в заявлении представителя военного ведомства.

Эйвазов также заявил о том, что в данной военной части подразделения Азербайджана неоднократно отмечали незаконную деятельность.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняли решение о прекращении огня, которое вступает в силу с 13:00 среды, 20 сентября. Как отметили власти непризнанной республики, данная договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».

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