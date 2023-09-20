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НовостиПолитика20 сентября 2023 9:33

Песков: Поведение Киева будет всё меньше устраивать страны Европы

Украина будет демонстрировать свою манеру и впредь
Сергей КУДРИН
Песков: Поведение Киева будет всё меньше устраивать страны Европы

Песков: Поведение Киева будет всё меньше устраивать страны Европы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал усугубляющиеся разногласия между «ближайшими союзниками» и «лучшими друзьями», Украиной и Польшей, заявив что Киев будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше.

«Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», - уверен Песков.

Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за этими конфликтами, и предрёк ещё не одну ссору между «союзниками».

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Польши пригрозил Украине последствиями, если та продолжит накалять конфликт.

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