Песков: Поведение Киева будет всё меньше устраивать страны Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал усугубляющиеся разногласия между «ближайшими союзниками» и «лучшими друзьями», Украиной и Польшей, заявив что Киев будет демонстрировать свою манеру поведения и дальше.

«Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства», - уверен Песков.

Он добавил, что Россия внимательно наблюдает за этими конфликтами, и предрёк ещё не одну ссору между «союзниками».

Ранее KP.RU сообщил, что премьер-министр Польши пригрозил Украине последствиями, если та продолжит накалять конфликт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поведение типичного уголовника»: Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал действия Зеленского (подписаться)