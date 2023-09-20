Умер Герман Мазурин, создатель образов «Дяди Степы» и «Старика Хоттабыча»

Художник Герман Мазурин умер на 92-м году жизни. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умер российский и советский художник Герман Мазурин, создатель образов «Дяди Степы» и «Старика Хоттабыча». Он скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила Российская академия художеств.

«С глубочайшей печалью в Российской академии художеств узнали об уходе из жизни 19 сентября 2023 года Заслуженного художника РСФСР, почетного члена Российской академии художеств, профессора Германа Алексеевича Мазурина», - сказано в сообщении академии.

Мазурин занимался авторским оформлением детской и взрослой литературы. Он создавал иллюстрации к классическим и современным произведениям, а также народным сказкам. Всего художник проиллюстрировал и оформил около 300 книг. Его иллюстрации из книги «Том Сойер и Гекльберри Финн» находятся в музее Марка Твена в США, многие рисунки выставлены в Австрии, Германии, Франции и Китае.

Мазурин широко известен тем, что создал образы героев для книги Сергея Михалкова «Дядя Степа» и Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».

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