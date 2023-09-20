Россиян предупредили, что цифровизация паспортов приведет к росту мошенничеств в Сети Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований Игорь Бедеров предположил, что с введением цифрового паспорта, в Сети активизируются мошенники. Они будут изобретать новые уловки, чтобы совершать кражи аккаунтов россиян на «Госуслугах».

Специалист пояснил, цифровой паспорт – это электронное удостоверение личности, которое может использоваться вместо бумажного документа. Согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным от 18 сентября, правительство в течение трех месяцев должно составить перечень ситуаций, в которых цифровой паспорт может считаться эквивалентом бумажного.

Вместе с вводом цифрового паспорта аферисты начнут мотивировать переходить на вредоносные сайты (интерфейс «Госуслуг), призывая о срочной необходимости получения цифрового паспорта. Или войти на «Госуслуги», чтобы узнать, в каких ситуациях работает электронное удостоверение. Таким образом, злоумышленники будут перехватывать логины и пароли.

По словам специалиста, мошенники могут при помощи «Госуслуг» оформить микрозаймы и для других целей.

- Например, аккаунт можно использовать в ходе электронного голосования. Предполагаю, что массовые попытки взломов россиян на «Госуслугах» будут предприниматься в преддверии выборов президента РФ, весной 2024 года, - рассказывает Бедеров «Газете.Ru».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии цифрового паспорта.

Это работает очень просто: вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете.

Также за гражданами остаётся право использовать любой вид документа, бумажный или электронный. Данные, содержащиеся в приложении, будут зашифрованы, пишет Царьград.

Тем временем, депутат Госдумы Никита Чаплин пояснил, что использование цифрового паспорта будет абсолютно безопасно, никто не сможет украсть эти данные. Технология уже согласована со службами безопасности страны. Самое главное, что у людей перестанут снимать копию паспорта, пишет Life.