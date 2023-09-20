В Госдуме предложили «безальтернативно» выдворять мигрантов за нарушение закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы подготовили к рассмотрению проект закона, который ужесточает ответственность нелегальных мигрантов за правонарушения. Об этом сообщил один из авторов документа, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Как отметил парламентарий, на данный момент за нарушение закона мигрантов могут выслать из страны или оштрафовать, однако предложенный проект предлагает сделать такое выдворение обязательным наряду со штрафом.

«Наш законопроект предлагает скорректировать КоАП РФ таким образом, чтобы к иностранным правонарушителям обязательно и безальтернативно применялось административное выдворение за пределы Российской Федерации», - приводит «Парламентская газета» заявление депутата.

Издание сообщает, что авторы проекта указывают на важность легальной миграции для экономики страны, заявляя, что работа мигрантов без контракта способствует формированию теневого рынка труда, а также росту контрабанды, незаконного оборота оружия и наркотиков.

Напомним, в среду, 20 сентября, силовики и сотрудники правоохранительных органов съехались на улицу Оганова в Ростове-на-Дону для того, чтобы провести миграционный рейд.