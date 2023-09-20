Таможня Финляндии: автобусы и машины с дипномерами могут въехать в страну из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таможня Финляндии разъяснила, у кого остается право въезда в страну из России после введения запрета на пересечение границы зарегистрированными в РФ легковыми автомобилями. Это дипломаты, просители убежища, граждане Евросоюза и члены их семей.

Кроме того, по информации РБК, попасть в Финляндию из России можно на автобусе.

«Путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи (телефоны, ноутбуки, одежду, украшения и так далее), несмотря на санкции», - уточнили в таможне.

Сайт KP.RU писал, что Финляндия с 16 сентября 2023 года ввела запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Общественная телерадиовещательная корпорация YLE сообщала, что решение было принято из-за того, что страна намерена следовать более жесткой линии Евросоюза в отношении РФ. Аналогичные меры также приняли Эстония, Латвия и Литва.