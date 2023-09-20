У здания правительства в Ереване начали собираться протестующие Фото: REUTERS

У здания правительства Армении в Ереване начинают собираться люди на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Sputnik Армения, люди выходят к зданию правительства Армении после послания к народу, которое накануне сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Напомним, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха заявили о решении прекратить огонь, которое вступает в силу в среду, 20 сентября, с 13:00. Позже данное сообщение подтвердило и Министерство обороны Азербайджана.

Пашиня в своем обращении к народу уточнил, что официальные власти Армении не принимали участия в прошедших переговорах между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха, однако, как он отметил, Ереван примет к сведению заявления Баку по Карабаху.

Днем ранее на фоне ситуации в Карабаха сотни жителей Ереване также вышли к зданию правительства Армении, требуя отставки Пашиняна.

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