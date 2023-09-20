Медведев считает, что национал-предатели армянского народа отправятся в ад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Осипов, помощник заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, расшифровал сообщения политика «тем, кто не понял» его сделанный накануне пост в Telegram-канале.

По его словам, зампредседателя Совбеза РФ имел в виду, что Россия была и будет гарантом существования Армении, а предатели армянского народа отправятся в ад.

«Говорил с Дмитрием Анатольевичем … Если кто не понял, то - Россия была и будет гарантом самого существования Армении как государства ... А все национал-предатели армянского народа будут отправлены, вместе с их заокеанскими покровителями, в ад», - приводит РИА Новости объяснение помощника заместителя председателя Совбеза РФ.

Напомним, днем ранее, 19 сентября, Дмитрий Медведев опубликовал пост в Telegram-канале, в котором напомнил «коллеге из братской страны» итоги заигрываний с Североатлантического альянса на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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