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НовостиЭкономика20 сентября 2023 11:15

Путин: Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов

За январь 2023 года товарооборот составил 120 млрд долларов
Сергей КУДРИН
Путин: Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов

Путин: Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И, выразил надежду на то, что товарооборот между Москвой и Пекином достигнет отметки в 200 млрд долларов. Глава государства считает, что это вполне достижимые цифры, с учётом уже достигнутых результатов.

«За первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов», - заявил президент.

Также Путин отметил, что Китай и Россия сейчас крайне эффективно сотрудничают в гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить форум в Китае.