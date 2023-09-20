Путин: Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, в ходе встречи с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И, выразил надежду на то, что товарооборот между Москвой и Пекином достигнет отметки в 200 млрд долларов. Глава государства считает, что это вполне достижимые цифры, с учётом уже достигнутых результатов.

«За первый месяц текущего года товарооборот превысил 120 миллиардов долларов. И у нас есть все основания надеяться на то, что мы во всяком случае приблизимся к цифре в 200 миллиардов», - заявил президент.

Также Путин отметил, что Китай и Россия сейчас крайне эффективно сотрудничают в гуманитарной и спортивной сферах.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить форум в Китае.