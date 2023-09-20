Президент Кении Руто: Украина хочет создать зерновой хаб в порту Момбаса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса. Об планах украинского лидера в среду, 20 сентября, сообщил президент Кении Уильям Руто.

«В Нью-Йорке, Соединенные Штаты, провел переговоры с президентом Украины, который взял на себя обязательство создать зерновой хаб в порту Момбаса, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке», - написал глава Кении в соцсети X.

Ранее Зеленский, выступая на дебатах Генассамблеи ООН, обвинил страны Евросоюза, которые ограничили поставки зерна из Украины, в превращении данного вопроса в триллер. Украинский президент сказал, что таким образом страны Евросоюза помогают России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Глава государства добавил, что в этом году вновь ожидается рекордный урожай.