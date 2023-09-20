Минобороны ФРГ: обещанные Украине танки передаются в боеспособном виде Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны ФРГ Кристина Рутси опровергла заявления Украины о том, что переданная недавно партия немецких танков Leopard 1A5 прибыла в неисправном состоянии.

“В Германии передаются танки Украине в боеспособном состоянии”, — сказала Рутси на брифинге немецкого Кабмина 20 сентября.

Она отметила, что танки Leopard 1A5 часто используются для “интенсивных учений”, однако перед отправкой на Украину они в обязательном порядке проходят техническое обслуживание и ремонт в Германии.

Напомним, ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Украина отказалась от партии танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния и назвала эту передачу бессмысленной из-за отсутствия необходимой для ремонта и обслуживания материально-технической базы на Украине.