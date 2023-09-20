Юная писательница из Луганска попросила ООН остановить обстрелы городов Украиной Фото: REUTERS

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова обратилась к членам Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) с просьбой сделать все, чтобы прекратились обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных городов.

«Меня зовут Фаина. Я родилась и живу в Луганске. Сейчас я нахожусь в разрушенной школе №7 нашего города. Это был не склад и не военный объект. В этой школе учились обычные дети. Но Украина разрушила ее во время обстрела нашего города в 2014 году», - сказала девочка на видео, опубликованном РИА Новости.

По словам Савенковой, школу уже нельзя восстановить, невозможно и вернуть жизни погибшим во время украинских обстрелов детям. Поэтому девочка обратилась к ООН.

«Я хочу обратиться в ООН, миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей», - отметила Савенкова.

Она также поблагодарила всех, кто выступает против «преступлений украинского правительства».

Фаина Савенкова не первый раз выступает с призывами к Организации объединенных наций. Сайт KP.RU писал о том, что три года назад девочка, который на тот момент было 12 лет попала в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.