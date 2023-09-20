Грушко назвал приготовлением к военным действиям с Россией учения НАТО в 2024 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учения НАТО в следующем году являются приготовлением к военным действиям против России, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Эти провокационные учения носят явный агрессивный характер. Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию. Сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», – заявил он журналистам.

По словам дипломата, с военной точки зрения эти учения ничего не дадут, однако подтверждают необходимость реализации всех решений по обеспечению безопасности западных рубежей России. Как полагает Грушко, НАТО намерено дестабилизировать обстановку на севере Европы.

Напомним, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что в 2024 году Североатлантический альянс проведет крупнейшие после холодной войны учения. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих из Германии, Польши, стран Балтии и других государств альянса.