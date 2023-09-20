Сенатор Ковитиди: Эрдоган послал Украине сигнал о невозможности забрать Крым Фото: "КП" Архив

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган послал Украине чёткий сигнал, означающий невозможность для Киева забрать Крым. Теперь Владимиру Зеленскому приходится назначать человека, который сможет обеспечить переговорный процесс. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, беседуя с корреспондентом «КП-Крым».

«Эрдоган - мудрый политик. Он ничего не будет делать в ущерб себе, и прекрасно понимает, что Владимир Владимирович Путин - президент, который умеет держать слово. А вопрос по Крыму решён, и Эрдоган понимает, что так оно и есть. И, разумеется, помнит всё то добро, которое Россия сделала для него в период госпереворота в Турции. Россия умеет дружить, и Эрдоган это помнит», - заявила Ковитиди.

Сенатор добавила, что главным сигналом поражения Украины стало назначение Рустема Умерова на должность главы Минобороны. Ковитиди называет Умерова креатурой Турции, и фактически, этот человек является «визирем», который обеспечит переговорный процесс с Россией, при посредничестве Эрдогана.

Ранее KP.RU сообщил, что Ковитиди заявила об усталости граждан Европы от Украины, и необходимости платить украинским нацистам.