Рогов заявил, что Россия спасает детей от украинского террора Фото: соцсети

Россия не похищает детей, а спасает их от украинского террора, заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Рассказы про воровство детей уже переходят все границы. Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, дети вывозятся с прифронтовых территорий с согласия родителей и возвращаются, как только на них становится безопасно. Также глава движения «Мы – вместе с Россией» отметил, что вывезенные из новых регионов дети регулярно ездят на отдых в лагеря и санатории за счет федерального бюджета. Как заявил член администрации Запорожской области, торговля детьми, сексуальное рабство и черная трансплантология являются обычной практикой на территориях, подконтрольных Киеву.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН заявил, что Россия якобы депортировала детей, а десятки тысяч их были похищены в новых регионах РФ.