Названы признаки нарциссизма у мужчин Фото: Shutterstock

Психолог Ажар Канаева в беседе с «Газете.Ru» рассказала, как определить мужчину-нарцисса.

Как уточнила эксперт, нарциссы - это люди людей с нарциссическим расстройством личности (НРЛ), что является заболеванием, которое характеризуется отсутствием какой-либо эмпатии, а также стремлением к самоутверждению за счет унижения других людей. По ее словам, таких людей будет сложно распознать при первом знакомстве.

Канаева назвала первым признаком нарциссизма хрупкую самооценку. Кроме того, она указала на сложность в признании своей вины и ошибки, поскольку это станет означать для «нарцисса» его несовершенство. В результате можно будет услышать большое количество оправданий.

«Такие мужчины часто нарушают личные границы, но при этом сами крайне ранимы, не выдерживают критику и терпеть не могут, когда им отказывают. Если такое с ними все же случается, они могут демонстративно обидеться или обрушиться на оппонента с агрессией», - заявила специалист.

Психолог Иляна Копылова в беседе с Life.ru рассказала, что нарциссическое расстройство личности может передаваться «по наследству». По ее словам, страдающие от нарциссизма взрослые сами не замечают, как передают это своим детям.

Психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, как строить отношения с нарциссом. Как сообщал «Пятый канал», она заявила о необходимости обучать такого человека признавать свою вину, а также ответственность и просить прощения.