Шадаев: в России не будут вводить ответственность за использование VPN

Минцифры заявило, что в РФ не будут вводить ответственность за использование VPN Фото: Shutterstock

В России не планируется вводить ответственность за использование сервисов для обхода блокировки сайтов, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Нет, ответственности не будет», – сказал глава Минцифры журналистам в кулуарах форума Kazan Digital Week.

Напомним, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил россиян об опасности VPN-сервисов. Маркетологи часто предлагают установить эти сервисы, умалчивая, что они несут в себе определенные риски, отметил парламентарий. Депутат заверил, что запрещать в России приложения для обхода блокировок пока никто не планирует.

В свою очередь глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн высказал мнение, что VPN-сервисы в России нельзя запрещать, но необходимо объяснить риски для большинства пользователей.