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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:55

Юрист рассказал, возможно ли отчислить ребенка из школы за нарушение дисциплины

Юрист Лупу: школа не вправе отчислить ребенка младше 15 лет за плохое поведение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Юрист рассказал, возможно ли отчислить ребенка из школы за нарушение дисциплины

Юрист рассказал, возможно ли отчислить ребенка из школы за нарушение дисциплины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрист Валентин Лупу в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что школа не вправе отчислить учеников младше 15 лет за плохое поведение, поскольку образовательные учреждения не могут препятствовать обучению. Тем не менее в отношении старшеклассников, которым уже исполнилось 16 лет, такая мера может быть применена.

«Отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательной организации», - заявил он.

Лупу уточнил, что такая санкция применяется в крайнем случае, когда не осталось других способов воздействия. Решение должны принимать, учитывая мнение родителей школьника и согласие комиссии по делам несовершеннолетних.

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