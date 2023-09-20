Юрист рассказал, возможно ли отчислить ребенка из школы за нарушение дисциплины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрист Валентин Лупу в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что школа не вправе отчислить учеников младше 15 лет за плохое поведение, поскольку образовательные учреждения не могут препятствовать обучению. Тем не менее в отношении старшеклассников, которым уже исполнилось 16 лет, такая мера может быть применена.

«Отчисление ребенка старше 15 лет допускается при неоднократном нарушении дисциплины, в том числе при несоблюдении устава школы и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательной организации», - заявил он.

Лупу уточнил, что такая санкция применяется в крайнем случае, когда не осталось других способов воздействия. Решение должны принимать, учитывая мнение родителей школьника и согласие комиссии по делам несовершеннолетних.

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