Верховная рада: решение о проведении выборов на Украине примут в США, фото: Янсонс Оскар

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о том, кто на самом деле будет принимать решение о проведении украинских выборов президента в 2024 году. Он прямо заявил, что это решение примут в Вашингтоне, во время визита туда президента страны Владимира Зеленского. Об этом Гончаренко сообщил в своих соцсетях.

«В Конституции не указан президент Украины. То есть о том, что он работает до конца особого режима, этого нет. И вот апеллируя этим, наши западные партнеры, а именно США, настаивают на выборах. Для них важно подтвердить легитимность президента Украины», - написал депутат.

При этом Гончаренко добавил, что сама Украина уже утвердила свой бюджет на 2024 год, и проведение выборов президента в него она не закладывала. Также депутат сообщил, что если в США примут решение о проведении выборов депутатов на Украине, то они точно будут проводиться по закрытым спискам.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский потребовал от США оплатить выборы на Украине из собственного бюджета.