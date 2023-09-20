Эксперт назвал нерекомендуемые для российских туристов страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Lenta.ru заявил, что Министерство иностранных дел РФ и Роспотребнадзор опубликовал список стран, представляющих эпидемиологические, а также другие опасности для российских туристов. Эксперт особенно отметил недружественные страны.

«Правовая защита там ослаблена, сокращены наши консульские и дипломатические службы. Платежные системы с марта 2022 года - ни Visa, ни Mastercard, выданные в России - там не работают», - отметил специалист, подчеркнув, что «больше стран, куда можно попасть», а также первым делом понять вид отдыха.

«Известия», ссылаясь на данные исследования, сообщила, что Турция стала самым востребованным направлением для россиян - 56% российских туристов решили поехать именно туда.

Тем временем, согласно данным сервиса по бронированию, который привел телеканал «360», этим летом россияне чаще всего отдыхали в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Минеральных Водах.