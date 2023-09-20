Азербайджан потребовал выдать руководителей Нагорного Карабаха Фото: REUTERS

Власти Азербайджана потребовали выдать Баку руководителей Нагорно-Карабахской республики, сообщают армянские СМИ.

Как передает газета Hraparak, в списке, переданном азербайджанской стороной, фигурируют имена бывших руководителей, военных и государственных деятелей Нагорного Карабаха, а также тех, кто «добился значительных успехов в государственности» непризнанной республики. Они должны быть переданы Баку до открытия гуманитарного коридора, сказано в сообщении.

Напомним, 19 сентября 2023 Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести армянские вооруженные формирования в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в республике.

В среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.