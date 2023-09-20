Военный эксперт назвал мобилизационный потенциал Украины Фото: REUTERS

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru заявил, что за счет призыва ограниченно годных к военной службе граждан Украина сможет мобилизовать еще около 50 тысяч человек, напомнив также переговоры Киева о возвращении украинских беженцев.

«Это призыв ограниченно годных людей с болезнями, которые позволяют, по мнению Украины, участвовать в боевых действиях. Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно», - отметил эксперт.

Как писал ранее RT, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к национальной катастрофе.

Экономический обозреватель «Царьград» Юрий Пронько отметил, что Украина ставит на кон десятки тысяч жизней, пытаясь добиться хоть чего-то для своего наступления. Собеседник издания заявил, что потери в украинских войск в связи с этим катастрофические.