Что произошло за день: главные новости 20 сентября 2023

МИД Польши вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о друзьях Киева в ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в МИД Польши после критических высказываний Владимира Зеленского, вызванной запретом на импорт украинского зерна. Замглавы польского МИД Павел Яблоньский передал «решительный протест» польской стороны против заявления украинского лидера, в котором утверждалось, что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который цепляется за спасателей и может утянуть их с собой. Киев сейчас «хватается за все», однако Варшава должна действовать в своих интересах, поскольку утопающий может утащить с собой остальных, и в результате на помощь никто не придет, заявил политик.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон должен быть обеспокоен словами президента России Владимира Путина о разработке нового типа вооружений. Также он отметил, что после применения гиперзвукового комплекса «Кинжал» на Украине в департаменте обороны США были шокированы возможностями российского оружия.

Власти Азербайджана потребовали выдать Баку руководителей Нагорно-Карабахской республики (НКР). В списке, переданном азербайджанской стороной, фигурируют имена бывших руководителей, военных и государственных деятелей Нагорного Карабаха, а также тех, кто «добился значительных успехов в государственности» непризнанной республики.

Двое спасателей погибли в результате повторного обрушения конструкций многоквартирного дома в Балашихе Московской области. Из-под завалов достали еще четверых спасателей, их передали медикам.