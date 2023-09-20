Гагин: Европа вспомнила о своих интересах и поняла, что ей не по пути с Украиной Фото: личный архив политика

Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя конфликт Украины с европейскими странами из-за запрета на импорт зерна, заявил, что пути стран Европы и Украины разошлись.

“Сейчас пришло время, когда все европейские страны вспомнили о своих интересах и поняли, что с Украиной им не по пути, что тащить этот воз вместе у них не получится.” — отметил Гагин.

Также он добавил, что подобные конфликты между Украиной и ее союзниками все больше приближают НАТО к развалу, поскольку на фоне происходящих событий страны все больше убеждаются в необходимости в первую очередь отстаивать собственные интересы.

Напомним, недавно украинские власти подали иски против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения запретить импорт украинского зерна без согласования с Евросоюзом. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что подобный шаг показывает несерьезность Украины как стратегического партнера и является верхом наглости.

В свою очередь вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предупреждал, что цели Запада и Украины уже разошлись, поскольку за время конфликта в странах Европы накопилось огромное количество внутренних проблем, а на Украине союзники Зеленского уже добились всего, чего могли.