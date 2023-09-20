Володин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обстановку в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что всё происходящее в регионе - внутренние дела Азербайджана. Он снова напомнил о том, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян публично признал границы Азербайджана в рамках 1991 года, то есть с вхождением в них Карабаха.

«Год назад, в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР», - написал Володин.

После саммита 2022 года состоялся ещё один, уже в 2023 году, где Армения и Азербайджан снова чётко утвердили все свои границы. Поэтому юридически, всё что произошло в Нагорном Карабахе 19 и 20 сентября 2023 года, это действия Баку на своей суверенной территории, заключил политик. Тем не менее, Володин указал на важность соблюдения прав и безопасности жителей этого региона.

«Российские миротворцы делают всё необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха», - добавил Володин.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал действия Баку, де-юре, правомерной операцией на собственной территории.