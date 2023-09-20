Виталий Милонов: Украина сейчас выполняет самоубийственный заказ Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что переговоры с Украиной на данный момент невозможны из-за того, что киевский режим вынужден выполнять “самоубийственный заказ” западных кураторов.

“Переговоры на сегодняшний день просто невозможны. Надо прекрасно понимать, что украинцы – это вообще не субъект международных отношений, надо понимать, что это, в общем-то, уже и государством тяжело назвать”, — сказал политик в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Также он отметил, что Украина залезла в огромные долги перед своими партнерами и существует лишь благодаря поддержке Запада, поэтому украинцев никто и не спрашивает, чего хотят они.

“Украина – это нежизнеспособное новообразование. Вы знаете, что любое новообразование имеет риск перерасти в рак, и вот у Украины это происходит.”, — резюмировал Милонов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Украина является лишь инструментом комбинированной войны Запада против России, поэтому переговоры с Киевом бесперспективны.