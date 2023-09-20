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НовостиПолитика20 сентября 2023 15:19

Песков: Нет оснований говорить об этнических чистках в Нагорном Карабахе

Все права жителей региона должны быть соблюдены, отметил пресс-секретарь президента России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ

В настоящее время нет оснований говорить об этнических чистках в Нагорно-Карабахской республике (НКР), считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются только военные объекты и что они не работают по гражданским целям. Мы хотим надеяться, что так оно и есть», – сказал он в эфире «Первого канала».

Как отметил пресс-секретарь президента России, Баку должен обеспечить все права и безопасность армян в Нагорном Карабахе. Москва признает, что ситуация в НКР является сейчас внутренним делом Азербайджана, и он действует на своей территории, добавил Песков.

Напомним, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.