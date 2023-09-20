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НовостиПолитика20 сентября 2023 15:22

Песков: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана

Ранее в Госдуме РФ отметили, что Баку проводил "антитеррористические мероприятия" на своей суверенной территории
Сергей ЧИКОВ
Песков: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана

Песков: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что события 19 сентября в Карабахском районе является внутренним делом Азербайджана, поскольку Баку проводил "антитеррористические мероприятия" на своей суверенной территории.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе.