Песков: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отмечал, что события 19 сентября в Карабахском районе является внутренним делом Азербайджана, поскольку Баку проводил "антитеррористические мероприятия" на своей суверенной территории.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" по восстановлению конституционного строя в Нагорном Карабахе.