Азербайджан заявил о согласовании мирного договора с Арменией на 70% Фото: Shutterstock

Баку и Ереван на 70% согласовали проект мирного договора, заявил помощник начальник отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения уже согласованы. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос все еще стоит на повестке дня, и Азербайджан по-прежнему выступает за мирное соглашение», – сказал он в ходе брифинга.

Как полагает Гаджиев, мирное соглашение положительно изменит ситуацию на Южном Кавказе. Помощник Ильхама Алиева также заявил, что Армения оказывала финансовую, политическую и военную поддержку «вымышленному режиму на территории Азербайджана» и сама виновата в возникновении проблем в Нагорном Карабахе. По его мнению, события, происходящие в последнее время в Армении, говорят, что она «похожа на Сирию».

Напомним, 19 сентября 2023 Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе с требованием вывести армянские вооруженные формирования в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь обвинил Азербайджан в попытке взять под контроль населенные пункты в республике.

В среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.