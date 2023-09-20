Оренбуржец стал командиром танка и принимает участие в боях на Донецком направлении. Фото: Телеграм-канал Татьяны Мелентьевой

Боец из Сорочинска, командир танка Т-72 рассказал о службе на передовой СВО. Его история стала известна благодаря проекту «Лучшие люди страны». Об этом рассказало издание 56orb.ru.

Виталий родился и вырос в Сорочинске. До начала спецоперации он работал в нефтяной отрасли. В феврале 2023 года оренбуржец ушел на СВО. Сначала был обычным пехотинцем, потом стал танкистом.

Сейчас Виталий уже командир танка Т-72. Мужчина принимает участие в боях на Донецком направлении. Он рассказал, что не смог оставаться в стороне от происходящего, и принял решение отправится на передовую.

- Для меня честь защищать Родину. Смотреть на то, что происходит на Донбассе и оставаться в стороне - это не в моей компетенции, - поделился Виталий.

У оренбуржца есть старший брат, который также отправился в зону спецоперации. Но сейчас он находится в госпитале. Дома, в Сорочинске, Виталия ждут жена с двумя детьми, а также сестра и отец, которые верят в победу и скорейшее возвращение близкого человека в родные края.

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