Хакеры сообщили о смерти Дональда Трампа со взломанного аккаунта его сына Фото: EAST NEWS

Неизвестные, предположительно, взломали аккаунт сына Дональда Трампа, которого зовут точно так же как и отца, и начали публиковать от его имени фейки. В частности, на странице Трампа-младшего появился пост о смерти бывшего президента США и отца мужчины.

Согласно опубликованному от имени Трампа-младшего сообщению, Трамп-старший, якобы, трагически скончался, и теперь он, его сын, собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году. Под постом набралось множество комментариев, большинство пользователей изначально не верят в правдивость высказывания.

Информацию о взломе подтвердили в офисе бывшего президента. Представитель Трампа-старшего, Эндрю Сурабиан, заявил, что аккаунт сына его босса находится под контролем неизвестных хакеров. Помимо сообщения о смерти отца и намерении баллотироваться, фейковый Трамп-младший также начал угрожать Северной Корее и оскорблять Джо Байдена.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский обратился к Трампу с требованием раскрыть план, согласно которому экс-президент США планирует закончить конфликт на Украине.