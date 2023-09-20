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НовостиЗдоровье20 сентября 2023 16:19

Кандидат сельхознаук Алексеева назвала грушу самым ценным фруктом

Этот фрукт нормализует работу ЖКТ
Елена АКИМОВА
Кандидат сельхознаук Алексеева назвала грушу самым ценным фруктом

Кандидат сельхознаук Алексеева назвала грушу самым ценным фруктом

Фото: pixabay.com

Кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева назвала ценный фрукт, который улучшает работу кишечника и служит источником клетчатки.

По словам доцента, груша имеет преимущество перед другими фруктами. Прежде всего, ценность груши в том, что она богата железом, поддерживающим уровень гемоглобина в крови. В этом фрукте мало калорий (в 100 г содержится всего 47 ккал), но много витаминов (С, К, В2, В6, В9).

Все же стоит обратить внимание на умеренное употребление такого лакомства. Иначе, могут появиться запоры, а у некоторых - аллергия.

Хранят плоды в холодильнике. Нельзя есть груши, на которых образовались пятна, вмятины.

- А если поверхность груши имеет жирный блеск, то такие плоды, как правило, обработаны химикатами для удлинения срока хранения, - подчеркнула эксперт Life.

Рекомендуется не только употребление фруктов в свежем виде, но и полезно пить компот.

Важно помнить, что для повышения иммунитета необходимы витамины и микроэлементы, поэтому питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые вещества и становился более защищенным, передает Царьград.

Вирусологи советуют употреблять больше свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины, пишет Rt.