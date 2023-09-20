Кандидат сельхознаук Алексеева назвала грушу самым ценным фруктом Фото: pixabay.com

Кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Алексеева назвала ценный фрукт, который улучшает работу кишечника и служит источником клетчатки.

По словам доцента, груша имеет преимущество перед другими фруктами. Прежде всего, ценность груши в том, что она богата железом, поддерживающим уровень гемоглобина в крови. В этом фрукте мало калорий (в 100 г содержится всего 47 ккал), но много витаминов (С, К, В2, В6, В9).

Все же стоит обратить внимание на умеренное употребление такого лакомства. Иначе, могут появиться запоры, а у некоторых - аллергия.

Хранят плоды в холодильнике. Нельзя есть груши, на которых образовались пятна, вмятины.

- А если поверхность груши имеет жирный блеск, то такие плоды, как правило, обработаны химикатами для удлинения срока хранения, - подчеркнула эксперт Life.

Рекомендуется не только употребление фруктов в свежем виде, но и полезно пить компот.

Важно помнить, что для повышения иммунитета необходимы витамины и микроэлементы, поэтому питание должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы организм получал все необходимые вещества и становился более защищенным, передает Царьград.

Вирусологи советуют употреблять больше свежих овощей и фруктов, лучше поддержать организм с их помощью, чем пропивать «баночные» витамины, пишет Rt.