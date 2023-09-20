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НовостиПолитика20 сентября 2023 16:47

Захарова назвала враждебным шагом отказ Молдавии во въезде российским ученым

Действия Кишинева направлены на подрыв тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами СНГ, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова назвала враждебным шагом отказ Молдавии во въезде российским ученым

Захарова назвала враждебным шагом отказ Молдавии во въезде российским ученым

Фото: REUTERS

Отказ властей Молдавии во въезде деятелям науки России и других стран СНГ расцениваются Москвой как враждебный шаг, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Расцениваем данные как откровенно враждебный шаг по отношению к России и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества», – приводятся ее слова на сайте российского МИД.

Официальная риторика Кишинева о «мультикультурном разнообразии» идет вразрез с действиями молдавских властей, которые насаждают антироссийские настроения и граничащий с расизмом тренд на отмену всего русского, отметила дипломат. Как заявила Захарова, подобные попытки не поддерживаются подавляющим большинством жителей Молдавии, которые дружественно настроены к России.

Накануне власти Молдавии отказали во въезде в страну 15 ученым-филологам из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые прибыли для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения. По словам Захаровой, многие участники конференции в ожидании депортации более суток удерживались в аэропорту Кишинева без предоставления элементарных бытовых условий, включая обеспечение водой и питанием.