Захарова назвала враждебным шагом отказ Молдавии во въезде российским ученым Фото: REUTERS

Отказ властей Молдавии во въезде деятелям науки России и других стран СНГ расцениваются Москвой как враждебный шаг, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Расцениваем данные как откровенно враждебный шаг по отношению к России и другим государствам-участникам СНГ, направленный на подрыв традиционно тесного взаимодействия в гуманитарной сфере между странами Содружества», – приводятся ее слова на сайте российского МИД.

Официальная риторика Кишинева о «мультикультурном разнообразии» идет вразрез с действиями молдавских властей, которые насаждают антироссийские настроения и граничащий с расизмом тренд на отмену всего русского, отметила дипломат. Как заявила Захарова, подобные попытки не поддерживаются подавляющим большинством жителей Молдавии, которые дружественно настроены к России.

Накануне власти Молдавии отказали во въезде в страну 15 ученым-филологам из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, которые прибыли для участия в международной конференции в рамках Года русского языка как языка межнационального общения. По словам Захаровой, многие участники конференции в ожидании депортации более суток удерживались в аэропорту Кишинева без предоставления элементарных бытовых условий, включая обеспечение водой и питанием.