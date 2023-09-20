Fox News: США не предоставят Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в обозримом будущем Вашингтон не передаст Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

“Украина в обозримом будущем не получит ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил в Крыму”, — написал Томлинсон на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Напомним, ранее издание Foreign Policy сообщило, что все американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS Украине, но окончательное решение будет принимать президент Джо Байден.

При этом Байден уже анонсировал новый пакет военной помощи Украине, а некоторые зарубежные СМИ уже заявили, что ракеты ATACMS войдут в этот пакет.

В свою очередь бывший американский морпех Брайан Берлетик предупредил, что эти ракеты не станут проблемой для российских систем противовоздушной обороны и не повлияют на ход конфликта на Украине.