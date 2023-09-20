Лавров: Запад избегает предметного диалога о причинах конфликта на Украине Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные союзники киевского режима избегают предметного разговора о причинах конфликта на Украине, поскольку в подобном диалоге у них нет честных аргументов.

"Поддержка Западом киевского режима после референдумов в Крыму и Донбассе является нарушением принципа самоопределения", — отметил министр в своем выступлении на Генассамблее ООН 20 сентября.

Лавров добавил, что Запад обращается к принципам международного права выборочно и сообразно своим корыстным геополитическим целям.